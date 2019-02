EU-Kommissionschef Juncker mit britischer Premierministerin May.

Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Die Europäische Union und Großbritannien haben neue Brexit-Gespräche vereinbart, um doch noch einen Weg für einen geordneten EU-Austritt des Vereinigten Königreichs zu finden. Dieses Ergebnis des Treffens von Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker teilte ein Kommissionssprecher mit.



May und Juncker wollten sich vor Ende Februar noch einmal treffen, um über mögliche Ergebnisse der Gespräche zu beraten. Großbritannien will die EU am 29. März verlassen.