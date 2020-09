Ein Mädchen trägt eine EU-Flagge bei einem Protest. Archivbild

Quelle: Niall Carson/PA Wire/dpa

Trotz des Drucks vor dem Brexit am 31. Oktober ist keine Lösung in Sicht. Eine neue Verhandlungsrunde begann mit gegenseitigen Ermahnungen der EU und Großbritanniens, sich zu bewegen.



Beide Seiten schienen sich zunächst nur einig, dass die Zeit vor dem EU-Gipfel Mitte Oktober davon läuft. Frankreich will Medienberichten zufolge noch diese Woche Gewissheit, ob eine Einigung möglich ist. Boris Johnson hatte vorige Woche neue Vorschläge für ein geändertes EU-Austrittsabkommen gemacht, die aber in der EU auf Widerstand treffen.