Sergio Mattarella, der Staatspräsident von Italien. Quelle: Ettore Ferrari/ANSA/dpa

Die Regierungsbildung in Italien ist in der entscheidenden Phase: Die Chefs der fremdenfeindlichen Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Partei trafen sich auch in der Nacht zu Gesprächen. Dabei ging es auch um die Frage, wer Ministerpräsident wird.



Es wird erwartet, dass die Parteien noch heute Staatspräsident Sergio Mattarella über ihre Pläne informieren. Dieser muss dann der Regierung seinen Segen geben. Dann wäre die mehr als zwei Monate lange Suche nach einer Regierung vorbei.