Behälter mit einem Unkrautvernichter von Monsanto. Symbolbild

Quelle: Haven Daley/AP/dpa

Tausende weitere Klagen möglicher Glyphosat-Opfer und schlechte Geschäfte mit den Farmern in den USA: Die Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto bereitet Bayer immer mehr Probleme. In den vergangenen drei Monaten gingen in den USA rund 5.000 weitere Klagen ein, wie der Konzern mitteilte.



Auch die Geschäfte von Monsanto laufen im Moment nicht so gut wie erhofft. Überschwemmungen und starke Regenfälle im Mittleren Westen der USA haben die Nachfrage nach vielen Produkten einbrechen lassen.