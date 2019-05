Der Fall der drei, die in Passau womöglich durch Schüsse aus einer Armbrust getötet wurden, wird immer mysteriöser. Eine der Getöteten, eine 30-Jährige Frau, stammte aus dem Landkreis Gifhorn in Niedersachsen - und in deren Wohnung dort fand die Polizei wenige Tage später die Leichen zweier Frauen. Bei diesen Toten jedoch, so die neueste Erkenntnis, fanden die Ermittler bislang keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod.