Facebook versucht gefälschte Nachrichten einzudämmen. Symbolbild

Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Facebook ergreift gut ein Jahr vor der US-Präsidentenwahl weitere Maßnahmen, um die Verbreitung von Propaganda und gefälschter Nachrichten einzudämmen. So sollen künftig staatlich kontrollierte Medien - wie etwa der russische TV-Sender Russia Today - gut sichtbar gekennzeichnet werden.



Zudem wird bei Beiträgen, die von unabhängigen Faktenprüfern für falsch erklärt wurden, prominenter darauf hinweisen, so Facebook. Accounts von Politikern sollen in einem Programm namens "Facebook Protect" abgesichert werden.