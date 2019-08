Die Weltpolitik darf nicht schweigen, damit nicht das nächste Tiananmen-Massaker in Hongkong geschieht. Studentenaktivist Joshua Wong

"Denn Kriegsschiffe zu schicken ist keine Lösung, das würde nur die Krise in Hongkong eskalieren lassen." Er hoffe, dass die Menschen verstünden, dass es in Hongkong jetzt so sei, wie es in Ost-Berlin im letzten Jahrhundert gewesen sei. "Und die Weltpolitik darf nicht schweigen, damit nicht das nächste Tiananmen-Massaker in Hongkong geschieht. "