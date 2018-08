Am 6. Juli erhoben die USA Zölle von 25 Prozent auf 818 Güter im Wert von 34 Milliarden, die in der April-Liste verblieben waren. Zwischenzeitlich bat die Regierung in den USA um weitere Rückmeldung zu ihrem Vorgehen. Nun gab sie die Entscheidung bekannt, mit Zöllen auf 279 von 284 der im Juni hinzugefügten Güter weiterzumachen. Peking hat auf die Sonderzölle mit Vergeltungsmaßnahmen in gleichem Umfang reagiert.