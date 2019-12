Die Show wird am 25. Dezember 2019 zu sehen sein.

Schlagerstar Helene Fischer und ihre "Helene Fischer-Show" werden an Weihnachten auch in den kommenden Jahren im ZDF zu sehen sein. Die Vertragsverlängerung umfasst demnach drei weitere Sendungen. "Unser gemeinsamer Weg ist vertrauensvoll und kreativ. Wir werden auch weiterhin alles daran setzen, für die Fans und Zuschauer besondere Showmomente zu kreieren", erklärte Fischer.



In der "Helene Fischer-Show" empfängt der Showstar zu Weihnachten stets nationale und internationale Gäste, mit denen sie singt, tanzt und spricht.