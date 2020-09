Ein Mitarbeiter bearbeitet einen Nukleinsäuretestchip. Symbolbild

Quelle: Liu Kun/XinHua/dpa

Nach Baden-Württemberg ist erstmals auch ein Patient in Nordrhein-Westfalen nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Der Zustand des Patienten aus Erkelenz ist nach Behördenangaben kritisch.



Wie der Kreis Heinsberg mitteilte, war der Mann mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung im Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus aufgenommen worden. Der Mann ist Mitte 40, leidet aber an einer Vorerkrankung. Im Kreis Heinsberg bleiben nun Schulen, Kitas und Kreisverwaltung geschlossen.