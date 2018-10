Im Prozess um die vermutlich größte Mordserie der Nachkriegsgeschichte hat der angeklagte Ex-Krankenpfleger Niels Högel 100 weitere Morde an Patienten gestanden. Die gegen ihn gerichteten Vorwürfe träfen weitgehend zu, sagte er vor dem Landgericht Oldenburg.



Der bereits wegen anderer Fälle zu lebenslanger Haft verurteilte 41-Jährige soll von 2000 bis 2005 an Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg in Niedersachsen Patienten im Alter von 34 bis 96 Jahren mit Medikamenten zu Tode gespritzt haben.