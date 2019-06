In Paris ist ein E-Scooter-Fahrer tödlich verunglückt. Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Der Fahrer eines elektrischen Tretrollers ist in Paris bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 25-Jährige sei von einem Lastwagen angefahren worden, wie französische Medien berichteten.



Demnach soll der Fahrer des E-Scooters die Vorfahrt des Lasters nicht beachtet haben. Laut des Senders Franceinfo handelt es sich um den ersten tödlichen Unfall mit einem E-Scooter in Paris. Zuletzt war ein Fußgänger in Levallois-Perret gestorben, nachdem er von einem E-Scooter erfasst wurde.