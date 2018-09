Eine Demonstration der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz Quelle: ---/dpa

Vier Wochen nach den Demonstrationen rechter Gruppen in Chemnitz ist erneut ein Mann im Eilverfahren verurteilt worden, weil er den Hitlergruß gezeigt hat. Das Amtsgericht Chemnitz verhängte gegen den geständigen 24-Jährigen eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 35 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.



Er wisse nicht, was ihn in dieser Situation dazu gebracht habe, sagte der 24-Jährige. Nach eigenen Angaben war er betrunken und habe sich von anderen Teilnehmern mitreißen lassen.