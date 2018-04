Beschlagnahmt: Das Schiff der Helfer von Proactiva Open Arms. Quelle: Alessio Tricani/ap/dpa

Nach der Beschlagnahmung eines spanischen Rettungsschiffes in Italien fürchten Hilfsorganisationen um die lebensrettenden Einsätze im Mittelmeer. Das Schiff "Aquarius" von Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterranee sei derzeit das einzige verfügbare zivile Rettungsschiff vor der libyschen Küste, teilte SOS Mediterranee mit.



Das spanische Boot von Proactiva Open Arms war am Sonntag in Sizilien beschlagnahmt worden. Drei Besatzungsmitgliedern wird Begünstigung illegaler Einwanderung vorgeworfen.