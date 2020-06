Pete Buttigieg bei einer Wahlkampfveranstaltung. Archivbild

Quelle: Jeremy Hogan/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Das zweite Teil-Ergebnis der chaotischen Vorwahl der Demokraten im US-Präsidentschaftsrennen hat die Führung des Ex-Bürgermeisters Pete Buttigieg bestätigt. Dicht gefolgt wird der 38-Jährige von dem linken Senator Bernie Sanders.



Nach Auszählung von 71 Prozent der Bezirke in Iowa kam Buttigieg auf die meisten Delegiertenstimmen, teilte die Partei mit. Das sei ein "erstaunlicher Sieg", sagte Buttigieg - ganz gleich, was als nächstes passiere. "Ich habe noch nie so sehr an unsere Kampagne, unser Team und unsere Vision geglaubt."