Alitalia und Lufthansa Quelle: Marc Tirl/dpa

Mit der Aussicht auf den dritten Jahres-Rekordgewinn in Folge fühlt sich die Lufthansa gut gerüstet für weitere Übernahmen in Europa. Nach der Übernahme großer Teile von Air Berlin denkt die Lufthansa bereits an einen anderen Kandidaten. Es ist die italienische Alitalia.



Die gute Ertragslage der Lufthansa soll dafür genutzt werden, sich an der "Konsolidierung des europäischen Airline-Marktes zu beteiligen und in die Zukunft unseres Unternehmens investieren zu können", so Lufthansa-Chef Spohr.