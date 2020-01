Ein zerstörtes Fahrzeug in Syrien. Archivbild

Quelle: Anas Alkharboutli/dpa

Einer UN-Hilfsmission für Millionen notleidende Menschen in Syrien droht das Aus. Das Mandat, das seit sechs Jahren den grenzüberschreitenden Zugang zu den Kriegsopfern garantiert, endet am Freitagabend. Das würde es "den UN und unseren humanitären Partnern sehr viel schwerer machen, Millionen Syrer zu erreichen", sagte Stephane Dujarric, Sprecher von UN-Chef Antonio Guterres.



Bislang konnte der Sicherheitsrat sich nicht auf eine Verlängerung einigen. Die Gespräche dauerten laut Diplomatenkreisen aber weiter an.