Nicht nur Menschen genießen die ersten warmen Sonnenstrahlen.

Quelle: Fabian Sommer/dpa

Weitgehend wolkenlos, sonnig und zumindest tagsüber mild: Das Wetter zeigt sich an diesem Wochenende dank Hoch "Dorit" weiterhin von seiner angenehmen und fast schon frühlingshaften Seite. So erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag Höchstwerte zwischen 10 und 15 Grad, vereinzelt sogar 17 Grad. Nur die Küsten und das Umfeld der Donau sind bei maximal 8 Grad kälter.



Am Sonntag lassen sich im Norden wohl ein paar dünne Wolken blicken. Es bleibt aber trocken und mild.