Der Bundespräsident macht Station in Neuseeland Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist auf seiner bislang weitesten Auslandsreise zu einem Staatsbesuch in Neuseeland eingetroffen. In der Hauptstadt Wellington steht unter anderem ein Treffen mit der neuen Premierministerin Jacinda Ardern auf dem Programm. Die 37-Jährige ist erst seit wenigen Tagen im Amt.



Der Pazifikstaat ist die dritte Station einer achttägigen Reise des Bundespräsidenten auf die andere Seite der Erdkugel. Zuvor war Steinmeier bereits in Singapur und Australien.