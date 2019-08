Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt in der neuen Woche aus dem Urlaub zurück, am Sonntag nächster Woche steht eine Sitzung des Koalitionsausschusses an und drei Wochen später beginnt wieder der Bundestagsbetrieb. Für die große Koalition stehen damit schwierige Diskussionen über gleich eine ganze Reihe von Themen an.