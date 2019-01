Deutschland hat 70. Geburtstag - und das gleich zweimal und irgendwie auch nicht. Mit der Verabschiedung und Verkündigung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 entsteht am 24. Mai die Bundesrepublik Deutschland. Als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges umfasst diese neue Republik die US-amerikanische, französische und englische Besatzungszone sowie West-Berlin, die Hauptstadt wird Bonn. Wenige Tage zuvor hat die sowjetische Besatzungszone den Weg für eine eigene Staatsgründung bereitet: Am 15. Mai 1949 wird der Volkskongress gewählt, der am 30. Mai die Verfassung bestätigt. Am 7. Oktober wird die Deutsche Demokratische Republik mit der Hauptstadt Ost-Berlin offiziell gegründet.