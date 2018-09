Die CSU tritt mit Ministerpräsident Markus Söder an, um die absolute Mehrheit zu verteidigen. Dabei setzt die CSU auf Sicherheitspolitik, will die Polizei verstärken und auch in der Justiz neue Stellen schaffen. In diesem Zusammenhang soll auch der Grenzschutz erweitert werden, um illegale Zuwanderung stärker zu kontrollieren. Mehr Abschiebehaftplätze sollen geschaffen werden und mit Hilfe der Anker-Zentren Abschiebungen schneller durchgeführt werden. Dazu will die CSU auch eigene Abschiebeflüge durchführen.



In Sachen Digitalisierung verspricht die CSU, bis 2025 alle Haushalte in Bayern ans Gigabit-Netz anzuschließen. Außerdem sollen 50.000 digitale Klassenzimmer entstehen und auch in die Forschung investiert werden - unter anderem mit einem bayerischen Raumfahrt-Programm. Auch das Thema Wohnungsnot entdeckt die CSU für sich und will mit der neu gegründeten staatlichen Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim und Investitionen in den Wohnungsbau mehr als eine halbe Million neue Wohnungen schaffen. Die CSU will sich grundsätzlich als moderne Mittelstandspartei verstanden wissen, die das Handwerk und die Landwirtschaft unterstützt. Pkw-Fahrverbote - auch im Zusammenhang mit dem Dieselskandal - lehnt sie grundsätzlich ab.



Die CSU will die bayerische Lebensweise bewahren. Dazu soll es in Schulen ein Schwerpunktfach "Mundart und regionale Kultur" geben. Diese sei untrennbar verbunden mit christlichen Werten. Angehörige anderer Kulturen sollen sich den bayerischen Sitten und Gebräuchen anpassen, nicht umgekehrt. Als ein "neues Kapitel bayerischer Demokratie" bezeichnet die CSU den Plan, die Amtszeit des Ministerpräsidenten auf zehn Jahre zu begrenzen. (Seit 1945 gab es zwei Ministerpräsidenten, die länger als zehn Jahre im Amt waren: Alfons Goppel, 1962-1978; Edmund Stoiber, 1993-2007)