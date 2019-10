Das Wahlprogramm der SPD trägt die Überschrift "Zuhören und machen". Im Zentrum steht die Bildung. Gemeinschaftsschulen sollen ausgebaut und Bildung von der Kita bis zum letzten Bildungsabschluss beitragsfrei werden. Außerdem will die SPD die digitale Ausstattung der Schulen verbessern. "Vielen Menschen geht es so gut wie nie zuvor, aber noch zu wenige haben teil an diesem Wohlstand", diagnostiziert die SPD. Um das zu ändern, verlangt sie einen höheren Mindestlohn und wirbt für stärkere Tarifbindung in den Betrieben als bisher. Bei der letzten Wahl verlor die SPD rund sechs Prozentpunkte und kam auf nur rund zwölf Prozent. Das war das schlechteste Ergebnis der Partei in Thüringen. Dennoch ist sie bislang an der Regierung beteiligt. Spitzenkandidat ist Wolfgang Tiefensee.

SPD – Landtagswahl in Thüringen