Die Vielzahl europäischer Bemühungen dieser Tage ist schon auffällig, aber bei weitem nicht ausreichend. Dennoch: Allein in dieser Woche wurden in verschiedenen Formaten Krisengespräche zur Lage im Iran und in Libyen geführt. Auch das für Freitag geplante Sondertreffen der Außenminister ist ungewöhnlich. Und EU-Ratschef Charles Michel reist am Samstag wegen der Libyen-Krise zu Gesprächen nach Istanbul und Kairo. Michels Haltung ist klar: "Wir müssen im Spiel sein und für unsere Interessen werben", sagte er am Mittwoch bei einem Besuch in Bratislava.