Auch Datenschützer und IT-Experten schlagen Alarm. Jens Ernst, Systemadministrator aus Schwerte, warnt vor einem bundesweiten Datenskandal. Der Grund: Er hat seit Frühjahr dieses Jahres zahlreiche Arztpraxen besucht, die bereits ans Datennetz angeschlossen wurden. Und das ziemlich unsicher.



Laut Ernst können Patientendaten durch schlampige Installation dieser Infrastruktur nicht mehr ausreichend geschützt werden. Dies bewies er auch gleich in einem Experiment für ZDFzoom: Es gelang ihm ohne größere Probleme, an die sensiblen Daten auf unserer elektronischen Gesundheitskarte zu kommen - und diese im Klartext zu öffnen: Name, Adresse, Alter, Geburtsdatum.



Was das für die elektronische Patientenakte, die ab 2021 kommen soll, bedeutet, mag man sich kaum ausmalen. Dann nämlich werden auch Befunde, Diagnosen oder Therapiepläne online gespeichert und verwaltet. Jens Ernst wünscht sich, wie so viele andere IT-Experten, Datenschützer oder Patienten auch, dass der Staat rechtliche Rahmenbedingungen schafft, die für unsere Datensicherheit sorgen. Denn derzeit scheint es der Politik vor allem um Turbo statt um Sicherheit zu gehen.