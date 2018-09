Zwar gibt es in Sachsen offenbar keine konkreten Zahlen über die Gründe für Kundenabsagen oder geplatzte Aufträge. Auch Unternehmen wie Siemens können damit nicht aufwarten. Aber "wir leben von dem Ruf, den wir haben und zwar weltweit“, sagt Elke Fuchs, Siemens-Sprecherin für die Wirtschaftsregion Ost. Die Vorfälle in Chemnitz seien weltweit wahrgenommen worden, Kunden und Mitarbeiter hätten besorgt reagiert. Natürlich seien geschäftliche Auswirkungen zu befürchten, aber auch das Wohl der Mitarbeiter sei gefährdet.



"Wie unsere Kunden und Partner sollen sich auch unsere Mitarbeiter in unserem Haus wohlfühlen", sagt Fuchs. Und so verwundert es nicht, dass sich die Leiter der Siemens-Werke und –Niederlassungen in Sachsen mit einem Brief an die Öffentlichkeit gewendet haben. Darin fordern sie unter anderem, "dass sich die starke Zivilgesellschaft des Freistaates offen und laut zu Toleranz und Mitmenschlichkeit bekennt, sich gegen Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung zur Wehr setzt. Wirtschaftlicher Erfolg als Basis unseres Wohlstands in Deutschland und Sachsen hängt nicht zuletzt vom Ruf ab, den wir bei unseren Kunden weltweit haben."