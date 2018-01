"Welcome to hell": Die Demo, vor der alle Angst hatten, beginnt erst einmal harmlos. Zunächst Hunderte, später Tausende Demonstranten zieht es auf das Gelände am Fischmarkt. Vorne, auf der Bühne, gibt es ein buntes Programm. Internationale Aktivisten, unter anderem aus Russland und Mexiko, prangern die Zustände in ihren Ländern an. Dazwischen spielen Bands wie "Die Goldenen Zitronen", ihres Zeichens Hamburger Punk-Größe. "Die Gemütlichkeit mancher ist die Hölle anderer", singen die von der Bühne - die Motivation der meisten, die friedlich mitsingen und demonstrieren.