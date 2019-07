1.500 Meter Freistil: Florian Wellbrock zieht als Vorlauf-Zweiter ins Finale ein.

Quelle: dpa

Wellbrock schlug nach 14:47,52 Minuten an und war damit nur langsamer als der italienische Olympiasieger Gregorio Paltrinieri in 14:45,80 Minuten. Vier Tage nach seinem überraschenden Vorlauf-Aus als 17. über 800 Meter zeigte sich der Freiwasser-Weltmeister gut erholt. Der zweite deutsche Starter Ruwen Straub schied als 17. aus.



Seine Erleichterung sei "relativ groß", gab Wellbrock zu: "Dass Paltrinieri irgendwann wegschwimmt und mehr Druck macht als nötig, das wusste ich. Dann konnte ich es cool über die Bühne bringen." Seinen verpatzten Einstand in die WM-Beckenwettbewerbe hat der Zehn-Kilometer-Weltmeister mittlerweile verdaut: "Der Tag mit dem Vorlauf-Aus war kopfmäßig schon schwer, dann habe ich aber eine Nacht drüber geschlafen, das Buch zugemacht - und jetzt wird ein neues geschrieben."