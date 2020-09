Das sich selbst als gemeinnützig bezeichnende Global Wellness Institute (GWI) mit Sitz in Miami im US-Bundesstaat Florida veröffentlicht zahlreiche Berichte zu diversen Zweigen der Branche in unterschiedlichen Regionen der Welt. Im "2018 Global Wellness Economy Monitor" heißt es, die globale Wellnessbranche sei von 2015 bis 2017 um 12,8 Prozent gewachsen, und zwar von 3,7 auf 4,2 Billionen US-Dollar. Die Wellnessindustrie mache 5,3 Prozent der Weltwirtschaftsleistung aus. Der Deutsche Wellness Verband sieht die Zahlen des GWI indes skeptisch: Einbezogen würden sämtliche Umsätze entlang der Wertschöpfungskette – also auch, wenn jemand auf dem Weg in den Wellnessurlaub an der Autobahnraststätte esse und trinke oder etwas einkaufe.