Mit rund 25 Millionen Menschen leben die meisten HIV-Infizierten in Afrika. Nigeria hat mehr als die Hälfte der HIV-Belastung in der Region, und in den letzten Jahren wurden bei der Reduzierung neuer HIV-Infektionen kaum Fortschritte erzielt. Nur 26 Prozent der Kinder und 41 Prozent der Erwachsenen, die mit HIV leben, hatten 2017 Zugang zu Behandlung in West- und Zentralafrika, verglichen mit 59 Prozent der Kinder und 66 Prozent der Erwachsenen in Ost- und Südafrika. Seit 2010 sind die AIDS-bedingten Todesfälle in West- und Zentralafrika um 24 Prozent zurückgegangen, verglichen mit einem Rückgang von 42 Prozent in Ost- und Südafrika. In Asien sind rund fünf Millionen Menschen HIV-positiv, in Mitteleuropa und Nordamerika rund zwei Millionen, in Südamerika 1,8 Millionen, in Osteuropa und Zentralasien 1,6 Millionen.

Bildquelle: dpa