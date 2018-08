Rote Aids-Schleifen liegen auf einem Tisch. Archivbild Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Aktivisten haben auf die alarmierende Zunahme von neuen HIV-Infektionen in Osteuropa und Zentralasien hingewiesen. In dieser Region gebe es jährlich rund 190.000 neue HIV-Infizierte, davon 80 Prozent in Russland. Das erklärten die Sprecher von sechs Organisationen bei der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam.



Die Regionen sind nach Angaben der UN die Region, in der die Epidemie am deutlichsten zunimmt. Die Entwicklung der Epidemie ist eines der Hauptthemen auf der 22. Welt-Aids-Konferenz.