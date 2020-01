Der vierte Januar steht seit 2001 in vielen Ländern ganz im Zeichen der Braille-Schrift. Der von der Weltblindenunion (WBU) ins Leben gerufene Aktionstag erinnert an den am 4. Januar 1809 geborenen Franzosen Louis Braille. Braille, der schon in frühen Jahren sein Augenlicht verloren hatte, erfand als Jugendlicher das Punktschriftsystem, das sich allerdings erst 1854, zwei Jahre nach seinem Tod, offiziell durchsetzte.