Während einige Menschen mit Down-Syndrom nicht sprechen können, können viele lesen und schreiben. Manche halten Vorträge wie Andrea Halder oder verfassen Bücher wie Jonas Zachmann. Andere arbeiten als Künstler. Während zahlreiche einen - heutzutage operablen - Herzfehler haben oder Begleiterkrankungen, sind andere nur entwicklungsverzögert. Es gibt Down-Syndrom-Menschen, die tauchen, Skifahren, Klarinette spielen oder Englisch lernen. Manche arbeiten in der Pflege oder in der Gastronomie, andere in Werkstätten. In Großbritannien gibt es Models, in Frankreich Wettermoderatorinnen, in Irland und Spanien dürfen sie die Universität besuchen, allen voran Pablo Pineda. In Deutschland gestalten Autoren mit Down-Syndrom die Zeitschrift "Ohrenkuss".