Mit einem handgeschriebenen Notizzettel aus der Air Force One trat US-Präsident Donald Trump vor die Reporter im Südgarten des Weißen Hauses. Auf dem Block waren handgeschrieben mit schwarzem Filzstift in Großbuchstaben jene Sätze aus der Aussage von US-Botschafter Gordon Sondland vermerkt, auf die sich Trumps Verteidigungsstrategie in der Ukraine-Affäre stützt. Da steht: "Ich will nichts. Ich will nichts. Ich will kein Quid pro quo. Sag Zellinsky, er soll das Richtige tun. Das ist das letzte Wort des Präsidenten der Vereinigten Staaten dazu“.