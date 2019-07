Er rückt von Jahr zu Jahr immer weiter nach vorne: der Erdüberlastungstag. International wird er Earth Overshoot Day genannt. Der Tag markiert den Zeitpunkt, ab dem die Menschheit aus ökologischer Sicht über ihren Verhältnissen lebt. In diesem Jahr haben die 7,7 Milliarden Erdbewohner vom 1. Januar bis zum 29. Juli 2019 so viel natürliche Ressourcen verbraucht, wie die Ökosysteme Wald, Boden, Ozeane im gesamten Jahr erneuern können.

Mit dem 29. Juli ist ein Rekorddatum erreicht. Nie zuvor war der Erdüberlastungstag so früh im Jahr. Im vergangenen Jahr lag er am 1. August, am ersten Erdüberlastungstag 1970 war es noch der 29. Dezember.