Der Nachholbedarf in puncto Aufklärung bleibt aber auch 2018 noch gewaltig. "Mehr als 11.000 Menschen in Deutschland wissen nichts von ihrer Infektion", sagt Holger Wicht. Er empfiehlt dringend, dass sicher jeder testen lässt, der glaubt, er könnte sich infiziert haben. "Entweder folgt Erleichterung oder die HIV-Infektion kann behandelt werden". Immer noch erkranken jährlich 1.000 Menschen in Deutschland an Aids. Dabei kann die Aufklärung gar nicht früh genug beginnen.



Aktuelle Zahlen lassen, was Deutschland angeht, aber optimistisch in die Zukunft blicken. HIV-Infektionen in Deutschland sind im letzten Jahr erstmals weniger geworden, von 2.900 im Jahr 2016 auf 2.700 im Jahr 2017 gefallen. Davor war sie zehn Jahre weitgehend stabil, im internationalen Vergleich auf niedrigem Niveau. Weltweit leben derzeit etwa 36,9 Millionen Menschen mit dem HI-Virus. Die meisten davon kommen nicht in den Genuss der medizinischen Infrastruktur Deutschlands. Dort stehen die Menschen vor anderen Herausforderungen als in Deutschland.

Bildquelle: dpa