Das Atomium in Brüssel wird heute 60 Jahre alt. Quelle: Elena Metz/dpa

Das Atomium in Brüssel gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen in Europa. Es wurde vor 60 Jahren zur Weltausstellung am 17. April 1958 in der belgischen Hauptstadt eröffnet. Der Erbauer Andre Waterkeyn sollte etwas Repräsentatives für die damals weltberühmte belgische Metallindustrie schaffen.



Die Skulptur stellt ein Eisenkristall mit neun Atomen dar, 165 Milliarden Mal vergrößert. Es ist 102 Meter hoch und 240 Tonnen schwer. Fünf Kugeln sind mit einem Durchmesser von je 18 Metern zugänglich.