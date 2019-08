Janis Gentner zeigt sein Handwerk. Archivbild

Quelle: Antonia Hofmann/dpa

Der weltbeste Fliesenleger kommt aus Deutschland. Janis Gentner aus Aalen in Baden-Württemberg hat bei der Weltmeisterschaft der Berufe in der russischen Stadt Kasan den ersten Platz in seiner Disziplin belegt, wie die Organisatoren mitteilten.



Weltbester Zimmermann wurde der 22-jährige Alexander Bruns aus der Nähe von Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz. Eine Bronze-Medaille erhielten die Stahlbetonbauer Niklas Berroth aus Sulzbach-Laufen in Baden-Württemberg und Julian Kiesl aus Pfaffenberg in Bayern.