Gudrun Nadoll von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), nimmt an der Konferenz Teil. Sie zieht ein gemischtes Fazit: "In den 25 Jahren seit Kairo hat es durchaus Fortschritte gegeben, beispielsweise konnten Müttersterblichkeit und Kindersterblichkeit seitdem halbiert werden. Das ist ein wesentlich schnellerer Fortschritt als jemals davor." Trotzdem gebe es nach wie vor extrem große Unterschiede zwischen den Ländern und auch innerhalb einzelner Länder, so Nadoll. Einer Studie des Berlin-Instituts zufolge erlebt in Afrika eines von 14 Kindern seinen fünften Geburtstag nicht.