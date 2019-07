Seit das Expertengremium "Club of Rome" Anfang der 1970er Jahre erstmals vor den Gefahren eines ungebremsten Bevölkerungswachstums warnte, hat sich dieses Horrorszenario in vielen Köpfen festgesetzt: Wir werden immer mehr. Der Planet stößt bald an seine Grenzen. Dabei stimmte die unschöne Metapher von der Bevölkerungsexplosion so schon damals nicht. Ihren Höhepunkt erreichte die jährliche Wachstumsrate nämlich bereits Anfang der 1960er Jahre mit 2,2 Prozent. Seitdem ist sie rückläufig.