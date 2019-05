Im Baumarkt stapeln sich die Tüten mit Blumensamen. Fröhlich grinsende Insekten versprechen darauf "Bienenfreundlichkeit". Zugreifen und die Gewissheit haben, etwas Gutes zu tun? Ganz so einfach ist es leider nicht. Denn viele Mischungen enthalten Zuchtsorten oder fremde Arten, mit denen heimische Wildbienen nichts anfangen können. Bienen-Experten empfehlen deshalb, auf Labels von Umweltverbänden zu achten. So oder so: Jeder Einzelne kann mit wenig Mitteln im eigenen Garten viel für die Bienen tun.