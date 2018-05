Wir brauchen die Biene - darauf will auch der Weltbienentag an diesem Sonntag aufmerksam machen. Die Vereinten Nationen haben den Tag in diesem Jahr zum ersten Mal ausgerufen. Denn die Lage der Bienen ist ernst. "Viele sind seit Jahren gefährdet, einige bereits ausgestorben", sagt Gerlind Lehmann, Professorin für Evolutionäre Ökologie an der Berliner Humboldt Universität. Allein in Deutschland gilt nach Angaben des Naturschutzbundes (Nabu) jede Dritte der 560 Wildbienenarten als gefährdet oder vom Aussterben bedroht. 39 Arten sind sogar schon ausgestorben.