Am 5. Dezember ist der Weltbodentag. Der Aktionstag wurde 2002 im Rahmen des 17. Weltkongresses der Internationalen Bodenkundlichen Union (IUSS) in Bangkok ernannt. Das Ziel: Ein jährliches Zeichen für die Bedeutung der natürlichen Ressource Boden setzen. Und so kürt jedes Jahr ein Kuratorium, dem unter anderem das Umweltbundesamt angehört, den Boden des Jahres. 2019 ist es der "Kippboden". Gemeint sind dabei junge Böden, die sich innerhalb von Jahrzehnten in Bergbaufolgelandschaften entwickelt haben.