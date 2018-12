Juliane Seyfarth (m) mit Maren Lundby und Sara Takanashi

Quelle: AP

Die 28-Jährige Seyfarth gewann am Freitag in Lillehammer, nachdem sie zuvor noch nie auf dem Podest gestanden hatte. Mit Weiten von 98,5 und 97 Metern distanzierte sie Maren Lundby aus Norwegen um 12,6 Punkte.



Dritte wurde Sara Takanashi (Japan). Für ein erstklassiges deutsches Mann-schaftsergebnis sorgten Katharina Althaus, Carina Vogt und Ramona Straub auf Platz vier bis sechs. "Für Juliane war es ein Meilenstein in ihrer Karriere", lobte Bundestrainer Andreas Bauer.