Die Weltkommission für Drogenpolitik wurde 2011 gegründet. Quelle: Richard Vogel/AP/dpa

Die Weltkommission für Drogenpolitik fordert eine Regulierung des Drogenhandels vonseiten der Regierungen. Die Politik müsse alle Aspekte des Handels mit Rauschgift kontrollieren und nicht einige Teile in kriminellen Händen lassen. Das sagte die Präsidentin der Vereinigung, Ruth Dreifuss, anlässlich der Vorstellung des neuen Kommissionberichts in Mexiko-Stadt.



Ein Ende der Politik von Verboten sei ein absolut notwendiger Schritt, so Dreifuss, eine frühere Bundespräsidentin der Schweiz.