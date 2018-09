Noch bis 4. Juli tagt das UNESCO-Welterbekomitee in Manama, Bahrain. Das Welterbekomitee entscheidet im Rahmen seiner 42. Tagung über 30 Einschreibungen in die UNESCO-Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt. Nominiert sind unter anderem das viktorianische und Art Déco-Ensemble von Mumbai, der prähistorische Fundort Göbekli Tepe in der Türkei, der Nationalpark Chiribiquete in Kolumbien sowie die buddhistischen Bergklöster in Südkorea.



Darüber hinaus wird das Welterbekomitee in diesem Jahr den Erhaltungszustand von 157 der insgesamt 1.073 Welterbestätten diskutieren, insbesondere von den 54 Stätten auf der Liste des gefährdeten Welterbes. Das Komitee wird über die Eintragung der folgenden Stätten in die Liste des gefährdeten Welterbes beraten: Tal von Kathmandu (Nepal), Turkanasee Nationalpark (Kenia), Festung und Shalimar Gärten in Lahore (Pakistan). Das Komitee wird auch über die Streichung der usbekischen Stätte Historisches Zentrum von Shahrisabz von der UNESCO-Welterbeliste diskutieren.