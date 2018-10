Böhmer: Dieser kulturelle Schatz hat jetzt seinen Stellenwert im Kreis der Welterbestätten. Man wird sich nun auch verstärkt dem internationalen Austausch zuwenden. Wir sollten dabei voneinander lernen und das Verbindende herausarbeiten. Die Erfahrungen zeigen bei allen Welterbestätten, dass sich der Blick nach der Titelanerkennung verstärkt darauf richtet. Viele Menschen werden sich entscheiden, das Welterbe zu besuchen, um einzutauchen in die Geschichte und in die Botschaften, die sie vermittelt. Der Naumburger Dom ist in eine wunderbare Kulturlandschaft eingebettet, die auch davon profitieren wird. Manche Welterbestätten leiden unter einem regelrechten Besucheransturm. Es kommt daher darauf an, auf sanften Kulturtourismus zu setzen. Ich bin optimistisch, dass das in Naumburg gelingen wird.