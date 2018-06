Der Naumburger Dom wurde im 13. Jahrhundert erbaut. Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Zwei Stätten aus Deutschland sind bei der Tagung des Unesco-Welterbekomitees vom 24. Juni bis 4. Juli in Manama (Bahrain) für die Aufnahme in das Welterbe nominiert. Zur Entscheidung stehen die Wikingerstätten Haithabu und Danewerk (Schleswig-Holstein) sowie der Naumburger Dom in Sachsen-Anhalt. Das teilte die deutsche Unesco-Kommission mit.



Für die Bewerbung aus Sachsen-Anhalt ist es bereits die dritte Chance. Zweimal war die Aufnahme des Naumburger Doms vergeblich beantragt worden.