Marc Almond. Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Das britische New-Wave-Duo Soft Cell ("Tainted Love") findet sich fast 15 Jahre nach der Auflösung noch einmal zu einem letzten Konzert zusammen. Am 30. September wollen Sänger Marc Almond und Keyboarder Dave Ball in der O2-Arena in London auftreten.



"Ankündigung!! Eine Show, eine Nacht, ein letztes Mal - Soft Cell wird live auftreten", schrieb Almond auf Twitter. Es gebe "alle Songs, die Ihr wollt". Anlass ist das 40. Jubiläum der Gründung der Band, das im Jahr 2019 ansteht.