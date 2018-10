Schon immer in der Geschichte wurde Nahrung als Waffe missbraucht. Graziano da Silva, Leiter der FAO

So warnte 2016 der damalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon Syrien davor, Hunger als Kriegswaffe einzusetzen. Dabei handle es sich um ein Kriegsverbrechen. Auch in anderen Regionen kommt es immer wieder vor, dass Nahrungsmittel Teil der Kriegsführung werden – etwa in Teilen Somalias, im Südsudan oder im Jemen. Die Strategie, dem Feind verbrannte Erde zu hinterlassen, ist perfide – und jahrhundertealt. "Schon immer in der Geschichte wurde Nahrung als Waffe missbraucht", sagte letztes Jahr Graziano da Silva. Er leitet in Rom die FAO, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen.